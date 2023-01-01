top of page
r13UNYc_edited.jpg

 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  С   КОМПАНИЕЙ  «STYMUL» 

 Ваше удобство — наша главная цель 

Компания «STYMUL» оказывает качественные профессиональные услуги. Множество вакансий с оплатой труда от 12 евро/час. Свяжитесь с нами, и мы расскажем, чем может быть полезена наша компания.

Работа за рубежом доступна каждому
Предоставляем лучшие вакансии с высокой ЗП

1STYMUL копия.png
  • Whatsapp
  • VK
  • Телеграмма

RU

RF_Flag-1-1024x683.jpg

Открытые вакансии!

Всех приветствуем! 
Ежедневно мы занимаемся поиском вакансий для мужщин и женщин 18-55 лет!
Сотрудничаем с такими странами как Израиль, Финляндия и Германия
Рабочий день от 8 часов, график 6/1 или 5/2
Бесплатные условия проживания

93F068D8_C14F_41D5_8518_78FC2851D5A7.jpg

О КОМПАНИИ «STYMUL»

С первых дней работы мы стремимся обеспечивать максимальный уровень сервиса, уделяя особое внимание эффективности процессов, а также четкому и содержательному взаимодействию с клиентами.

Миссия компании «STYMUL» проста — предоставлять качественные услуги в срок. Чтобы преуспеть в ее реализации, наша команда учитывает особенности каждого клиента. 

Своевременно предоставляем информацию и 
качественно выполняем свою работу!

Только лучшие вакансии с минимальной ЗП от 12 евро/час.

Оставляйте заявку на сайте и мы с вами свяжемся в ближайшее время!

В стоимость наших услуг входит:

content_andrea_s_checkmark_on_circle_1.png
img_460241.png
img_423050.png

Консультация и подбор вакансии


​Помощь с денежными переводами



Заполнение и оплата K-ETA 


Подготовка всех необходимых документов

2107566.png
937693.png

Предоставляем бесплатное жилье и питание



Помощь в прохождении границы
 


Помощь в покупке билетов



Сопровождение на протяжении всего контракта

Наши менеджеры на связи 24/7

u5a8zZIZm88_edited_edited_edited.png

Менеджер. Глубокое знание русских и международных методов менеджмента Долгосрочный опыт работы в международных компаниях

Матвеев Вадим

DVGOTZwVg5Q копия.png

Менеджер. Профессионал с большим практическим опытом успешных заключений договоров и взаимоотношений с клиентами

Ермакова Наталья

IMG_8535-1000x1000.png

Менеджер. Прием документов и их подготовка для получения визы, консультация клиентов перед собеседованием в визовом центре

Антонова Светлана

Заполните заявку и мы с Вами свяжемся!

Отправлено. Спасибо!

ПАРТНЕРЫ

©2022-2023 Все права защищены. STYMUL
Для коммерческих предложений и СМИ travelwork67@gmail.com
Политика конфиденциальности

bottom of page