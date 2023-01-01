ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМПАНИЕЙ «STYMUL»
Ваше удобство — наша главная цель
Компания «STYMUL» оказывает качественные профессиональные услуги. Множество вакансий с оплатой труда от 12 евро/час. Свяжитесь с нами, и мы расскажем, чем может быть полезена наша компания.
Работа за рубежом доступна каждому
Предоставляем лучшие вакансии с высокой ЗП
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Открытые вакансии!
Всех приветствуем!
Ежедневно мы занимаемся поиском вакансий для мужщин и женщин 18-55 лет!
Сотрудничаем с такими странами как Израиль, Финляндия и Германия
Рабочий день от 8 часов, график 6/1 или 5/2
Бесплатные условия проживания
О КОМПАНИИ «STYMUL»
С первых дней работы мы стремимся обеспечивать максимальный уровень сервиса, уделяя особое внимание эффективности процессов, а также четкому и содержательному взаимодействию с клиентами.
Миссия компании «STYMUL» проста — предоставлять качественные услуги в срок. Чтобы преуспеть в ее реализации, наша команда учитывает особенности каждого клиента.
Своевременно предоставляем информацию и
качественно выполняем свою работу!
Только лучшие вакансии с минимальной ЗП от 12 евро/час.
Оставляйте заявку на сайте и мы с вами свяжемся в ближайшее время!
В стоимость наших услуг входит:
Консультация и подбор вакансии
Помощь с денежными переводами
Заполнение и оплата K-ETA
Подготовка всех необходимых документов
Предоставляем бесплатное жилье и питание
Помощь в прохождении границы
Помощь в покупке билетов
Сопровождение на протяжении всего контракта
Наши менеджеры на связи 24/7
Менеджер. Глубокое знание русских и международных методов менеджмента Долгосрочный опыт работы в международных компаниях
Матвеев Вадим
Менеджер. Профессионал с большим практическим опытом успешных заключений договоров и взаимоотношений с клиентами
Менеджер. Прием документов и их подготовка для получения визы, консультация клиентов перед собеседованием в визовом центре
Антонова Светлана
ПАРТНЕРЫ
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